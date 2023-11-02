الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

باقي يومين.. موعد فتح باب التقديم في معهد معاوني الشرطة 2024

معهد معاوني الشرطة
معهد معاوني الشرطة

تبحث شريحة كبيرة من الشباب الذين انتهوا من الشهادة الإعدادية ع موعد التقديم في معهد معاوني الشرطة للعام الدراسي الجديدة 2024، وهو معهد يحلم به الكثير، لا سيما أنه يؤمن وظيفة للخريج فور تخرجه مباشرة  ويحصل أوائل الطلاب المتفوقين على جوائز مادية ومعنوية، إضافة إلى حق استفادتهم من الخدمات الاجتماعية لهم ولأسرهم، وجميع المزايا الخاصة التي تقدمها هيئة الشرطة.

موعد فتح باب التقديم في معهد معاوني الشرطة عام 2024

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي عن فتح باب التقديم لاجتياز اختبارات القبول في معهد معاوني الأمن خلال شهر نوفمبر 2023، حيث ستبدأ الدراسة في عام 2024 للطلاب المقبولين.

وأفاد البيان بأنه يمكن للراغبين في التقديم تقديم طلباتهم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الحالي وحتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل.

الآن.. موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 وشروط التقديم

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024.. وشروط الالتحاق بالمعهد

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 ورابط التقديم عبر موقع وزارة الداخلية

وخلال هذه الفترة، يجب على الطلاب تعبئة طلب التقديم عبر الموقع الإلكتروني وسيتم إعلامهم بتاريخ أول اختبار لهم عبر وسائل التواصل التي يقومون بتسجيلها على الموقع.

كيفية التقديم إلى معهد معاوني الشرطة عام 2024

أشار البيان إلى أن التقديم يكون من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت من خلال الرابط التالي.

وبعد ذلك، يجب اختيار خدمات معاون الأمن وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسالها، ثم انتظار إشعار بتواريخ الاختبارات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد معاوني الشرطة عام 2024

أوضحت وزارة الداخلية الأوراق المطلوبة  للتقديم في معهد معاوني الأمن  2024 والتي تشمل  مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها مع طلب الالتحاق بالمعهد وهي كالتالي:

إقرأ أيضًا: لينك تقديم معاون أمن 2023.. وشروط التقديم

  1. تقديم 12 صورة بحجم 4×6، وشهادة ميلاد قومية معتمدة بالكمبيوتر.
  2. يجب تقديم بيان نجاح الشهادة الإعدادية بدون درجات والموجه إلى معهد معاوني الأمن.
  3. تحديد الموقف من التجنيد العسكري.
  4. يجب أيضًا تقديم قيد فردي يوضح الحالة الاجتماعية للطالب متزوج أو غير ذلك.
  5. قيد عائلي للأب والجدود من جانب الأب والأم.
  6. تقديم إفادات رسمية بالرواتب للأب والأم.

مزايا الالتحاق بمعهد معاوني الشرطة 2024

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها على المزايا التي ستحصل عليها المتقدمين، وتشمل تحمل الدولة لجميع تكاليف التعليم والتدريب والإعاشة، بالإضافة إلى قيمة ملابس التدريب للطلاب أثناء فترة الدراسة في المعهد.

كما سيحصل الطلاب المسجلين في المعهد على مكافأة شهرية طوال فترة الدراسة، وستكون لهم حقوق استفادة من النظام العلاجي المجاني وفقًا لقواعد هيئة الشرطة.

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