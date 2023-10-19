موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024.. وشروط الالتحاق بالمعهد

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 محور اهتمام مئات الآلاف من الحاصلين على شهادة الإعدادية من كافة محافظات الجمهورية من الذكور والإناث، وذلك بحيث تقبل وزارة الداخلية دفعة جديدة من الطلاب للدراسة خلال العام الحالي 2023-2024 وفقا للشروط اللازمة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024

حددت وزارة الداخلية موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 لقبول دفعة جديدة من الحاصلين على شهادة الإعدادية، وذلك في الربع الأول من العام المقبل 2024 حيث تتيح تسجيل بيانات الراغبين في التقديم واجتياز الاختبارات المؤهلة لمدة 25 يوم خلال شهري فبراير ومارس وفقا لشروط العام الماضي التي تم الاختيار وتفضيل الطلاب من خلالها.

يتم سحب ملفات التقديم من مقرات التدريب الخاصة بالمعاهد على مستوى محافظات الجمهورية قبيل تحديد موعد التقديم من قبل وزارة الداخلية حيث يحظى فرد الأمن من خريجي المعهد على كافة الامتيازات التي يحصل عليها معاوني الأمن من وزارة الداخلية.

شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2024

يجب توافر الشروط التالية في المواطنين الحاصلين على شهادة الإعدادية والراغبين في التقديم بـ معهد معاوني أفراد الأمن خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024 وهي كما يلي:-

يجب أن يكون الطالب المتقدم مصري.

أن يكون الطالب لأبوين مصريين من غير تجنيس.

ألا يقل عمر الطالب المتقدم عن 19 سنة ولا يزيد عن 25 سنة من تاريخ فتح باب التقديم.

أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية أو وما يعادلها.

أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية أو وما يعادلها. إلا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

إلا يكون قد سبق فصل الطالب من خدمة الحكومة أو قطاع عام.

يجب ألا يقل طول الطالب عن 170 سم للذكور.

يجب ألا يقل طول الطالبة عن 160 سم للإناث.

إلا يكون المتقدم جنديا من جنود القوات المسلحة أو ملحقا بالخدمة فى جهاز الشرطة.

إلا يكون الطالب متزوجا أو سبق له الزواج.

تتلخص أوراق التقديم في (شهادة الميلاد، بيان النجاح في الإعدادية، الموقف من التجنيد، عدد 12 صورة شخصية، قيد عائلي).

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