موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 وشروط القبول

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024..ازداد البحث خلال الآونة الأخيرة عن موعد تقديم معهد معاوني الأمن التابع لوزارة الداخلية على محركات البحث والانترنت للإطلاع على الموعد الذي حدته الوزارة لبدء التقديم.

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024

ويبحث الحاصلين علي الشهادة الإعدادية عن موعد التقديم للمعهد وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من خريجي الشهادة الإعدادية هذا العام من الذكور والإناث، وخلال التقرير التالي نستعرض الموعد المحدد للتقديم والشروط اللازمة.

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن موعد تقديم معهد معاوني الأمن، حيث تقرر أن يكون من 18 فبراير إلى 22 مارس.

والتقديم في معاهد معاوني الشرطة يبدأ بعد سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن، من أماكن المعهد الخاصة بتدريب الشرطة.

ويكون التقديم بمعهد معاوني الأمن إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا.

ومن ثم اختيار الرابط الخاص بخدمات معاوني الأمن.

ضوابط وشروط التقديم بمعهد معاوني الأمن للذكور والإناث للعام 2024

ونشرت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي شروط القبول في معهد معاوني الأمن للذكور والإناث، شروط التقديم هي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

عمره من 19 إلى 25 عامًا عند الالتحاق بالمعهد.

حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

لم يفصل سابقًا من القطاع الحكومي، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام.

لا يوجد عليه أحكام جنائية سابقة أو حالية.

لا يقل طول المتقدم من الذكور عن 170 سم، بينما لا يقل طول المتقدم من الإناث عن 160 سم.

لديه كافة شروط اللياقة الصحية والبدنية، واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة.

للذكور ليس مجند في القوات المسلحة.

غير متزوج أو سبق له الزواج.

حسن السمعة.

مقار معهد معاوني الأمن على مستوي الجمهورية

أعلنت وزارة الداخلية مقار معاهد التدريب التي يُسحب منها أوراق الالتحاق، وهي معهد معاوني الأمن بطرة "ذكور" بمحافظات (القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد) ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" بمحافظات (البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية) ومعهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات "ذكور" بمحافظات (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا) ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حي الكوثر "ذكور") بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر).