الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 والأوراق المطلوبة

معهد ضباط الصف المعلمين
معهد ضباط الصف المعلمين

تحدد وزارة الدفاع موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 والذي يكون للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية ، كما تحدد الوزارة الأوراق المطلوبة والشروط الخاصة للالتحاق بالمعهد، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 والأوراق المطلوبة . 

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 

لم تعلن وزارة الدفاع حتى الآن عن موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الشهور المقبلة، حيث يتم فتح باب التقديم عادةً في شهر مارس أو أبريل من كل عام.

ويمكن للراغبين في تقديم معهد ضباط الصف المعلمين متابعة موقع وزارة الدفاع للتعرف على أي إعلانات جديدة بالضغط على الموقع هنا.

التفاصيل الكاملة.. تنسيق الكلية الحربية 2023 ورابط التقديم

لينك تقديم كلية الشرطة 2023.. وشروط الالتحاق بها ومصروفات الدراسة

الأوراق المطلوبة لتقديم معهد ضباط الصف المعلمين 

الأوراق المطلوبة لتقديم معهد ضباط الصف المعلمين هى نفسها التي يتم تقديمها كل عام ومنها: 

  • ملف أوراق التقديم، ويتم الحصول عليه من منطقة التجنيد التابع لها الطالب.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.
  • صورة من أصل شهادة الإعدادية أو مستخرج رسمي معتمد وموقع بالختم، مع تقديم الأصل عند الالتحاق.
  • صحيفة الحالة الجنائية حديثة ( فيش وتشبيه ) + تصويرها نسختين.
  • قيد عائلي مميكن حديث + تصويره نسختين.
  • شهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي.
  • صورة من شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية أو التأجيل، في حالة كان الطالب معفى أو مؤجلاً من الخدمة العسكرية.
  • صورة من شهادة حسن السير والسلوك من المدرسة أو المعهد، في حالة كان الطالب طالباً.
  • موافقة ولي الأمر، في حالة كان الطالب أقل من 18 سنة.
  • يمكن تقديم الأوراق المطلوبة في منطقة التجنيد التابع لها الطالب، خلال فترة التقديم التي يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الدفاع المصرية، قد يطلب المعهد من بعض المتقدمين إجراء بعض الاختبارات أو المقابلات الشخصية.
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لينك تقديم كلية الشرطة 2023 عبر موقع وزارة الداخلية

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