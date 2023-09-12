تحدد وزارة الدفاع موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 والذي يكون للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية ، كما تحدد الوزارة الأوراق المطلوبة والشروط الخاصة للالتحاق بالمعهد، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024 والأوراق المطلوبة .

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024

لم تعلن وزارة الدفاع حتى الآن عن موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2024، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الشهور المقبلة، حيث يتم فتح باب التقديم عادةً في شهر مارس أو أبريل من كل عام.

ويمكن للراغبين في تقديم معهد ضباط الصف المعلمين متابعة موقع وزارة الدفاع للتعرف على أي إعلانات جديدة بالضغط على الموقع هنا.

الأوراق المطلوبة لتقديم معهد ضباط الصف المعلمين

الأوراق المطلوبة لتقديم معهد ضباط الصف المعلمين هى نفسها التي يتم تقديمها كل عام ومنها: