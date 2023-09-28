ميعاد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 وشروط القبول للذكور والإناث

تصدر ميعاد تقديم معهد معاوني الأمن عام 2024 قائمة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يبحث العديد من حاملي الشهادة الإعدادية عن تفاصيل إعلان معهد معاوني الأمن وميعاد التقديم للالتحاق به، خصوصا بعد ما أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من خريجي الشهادة الإعدادية هذا العام من الذكور والإناث.

يستعرض “الدستور” في السطور التالية ميعاد تقديم معهد معاوني الأمن عام 2024

ميعاد تقديم معهد معاوني الأمن عام 2024

حددت وزارة الداخلية في بيان لها ميعاد تقديم معهد معاوني الأمن، حيث يكون من 18 فبراير إلى 22 مارس.

والتقديم في معاهد معاوني الشرطة يبدأ بعد سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن، من أماكن المعهد الخاصة بتدريب الشرطة.

ويكون التقديم بمعهد معاوني الأمن إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا.

ومن ثم اختيار الرابط الخاص بخدمات معاوني الأمن.

شروط التقديم بمعهد معاوني الأمن للذكور والإناث للعام 2024 في مصر

نشرت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي شروط القبول في معهد معاوني الأمن للذكور والإناث،شروط التقديم هي: