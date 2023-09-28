الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

ميعاد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 وشروط القبول للذكور والإناث

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تصدر ميعاد  تقديم معهد معاوني الأمن عام 2024 قائمة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يبحث العديد من حاملي الشهادة الإعدادية عن تفاصيل إعلان معهد معاوني الأمن وميعاد التقديم للالتحاق به، خصوصا بعد ما أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من خريجي الشهادة الإعدادية هذا العام من الذكور والإناث.

يستعرض “الدستور” في السطور التالية ميعاد تقديم معهد معاوني الأمن عام 2024

ميعاد تقديم معهد معاوني الأمن عام 2024

حددت وزارة الداخلية في بيان لها ميعاد تقديم معهد معاوني الأمن، حيث يكون من 18 فبراير إلى 22 مارس.

والتقديم في معاهد معاوني الشرطة يبدأ بعد سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن، من أماكن المعهد الخاصة بتدريب الشرطة.

ويكون التقديم بمعهد معاوني الأمن إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا.

ومن ثم اختيار الرابط الخاص بخدمات معاوني الأمن.

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية

لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023

شروط التقديم بمعهد معاوني الأمن للذكور والإناث للعام 2024 في مصر

نشرت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي شروط القبول في معهد معاوني الأمن للذكور والإناث،شروط التقديم هي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.
  • عمره من 19 إلى 25 عامًا عند الالتحاق بالمعهد.
  • حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
  • لم يفصل سابقًا من القطاع الحكومي، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام.
  • لا يوجد عليه أحكام جنائية سابقة أو حالية.
  • لا يقل طول المتقدم من الذكور عن 170 سم، بينما لا يقل طول المتقدم من الإناث عن 160 سم.
  • لديه كافة شروط اللياقة الصحية والبدنية، واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة.
  • للذكور ليس مجند في القوات المسلحة.
  • غير متزوج أو سبق له الزواج.
  • حسن السمعة. .
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لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية

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