الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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مصر

لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023.. بعد أن أعلنت وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة من الطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية أو ما يُعادلها في معهد معاوني الأمن، ارتفعت أعداد الباحثين عن لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023 عبر الإنترنت.

لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فإن التقديم أمام كافة الراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023 من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت، ثم اختيار «خدمات معهد معاوني الأمن» من الصفحة الرئيسية للموقع، ويمكن التقديم من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 على موقع وزارة الداخلية

يمكن للراغبين في التقديم لمعهد معاوني الأمن 2023 اتباع الخطوات التالية: الذهاب إلى مقرات معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب والمعلنة عنها من قبل وزارة الداخلية في المحافظات المختلفة، ثم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت والذهاب إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين. 

بعد ذلك، يتم الضغط على "خدمات معاوني الأمن" وإما تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب سابق على الموقع.

في الخطوة الأخيرة، يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة للتقديم على الالتحاق بمعهد معاوني الأمن.

شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن 2023

يجب أن يكون المُتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، ويتراوح عمره بين 19 و25 عامًا عند التقدم للمعهد. ويجب أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، ولا يجوز أن يكون لديه أحكام جنائية سابقة أو حالية. 

ألا يكون قد فصل سابقًا من القطاع الحكومي أو العام أو قطاع الأعمال العام. ويجب أن يكون طول المُتقدم من الذكور لا يقل عن 170 سم، بينما يجب ألا يقل طول المُتقدم من الإناث عن 160 سم.

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رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية

أن يكون المُتقدم قادرًا على اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة وتتوفر به جميع شروط اللياقة الصحية والبدنية. 

ألا ينتمي إلى مجندي القوات المسلحة أو الشرطة أو أي جهة أخرى، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، وأن يكون حسن السمعة.
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جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن بدء فتح باب التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 منذ يوم السبت الموافق 18 فبراير الحالي، وسيتم إغلاق باب التقديم في يوم الأربعاء الموافق 22 مارس المقبل. وأكدت وزارة الداخلية على الراغبين في التقديم على المعهد بعدم التعامل إلا عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أو زيارة معاهد معاوني الأمن.

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