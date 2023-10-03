الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

موعد تقديم معهد معاونى الأمن 2024 وسحب كراسات الشروط

معهد معاوني الأمن
معهد معاوني الأمن

موعد التقديم في معاهد معاوني الأمن 2024.. من أكثر الأمور بحثًا من قبل المواطنين على محرك البحث العالمي جوجل.

ونجد أن راغبي الالتحاق بمعاهد الأمن للتعرف على موعد التقديم لتجهيز أوراقهم وتقديم وقت فتح باب التقدم، وذلك توفيرًا للوقت والجهد والتقديم في الوقت المحدد.

موعد التقديم في معاهد معاوني الأمن 2024 

ونجد أن تلك الفترة شهدت إعلان وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن على مستوى الجمهورية للذكور والإناث.

وحدت موعد التقديم ليبدًا في يوم 18 فبراير إلى 22 مارس، عقب سحب كراسات التقديم من المقار، ويمكن التقديم في المعاهد ومقارها أو عن طريق الإنترنت إلكترونيًا.

خطوات التقديم بمعاهد الأمن إلكترونيًا 

وتسهيلًا للطلاب من حاملي الشهادة الإعدادية للتقديم بـ معاهد معاوني الامن وفر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية خطوات التقديم على الراغبين من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

-يمكن لكل راغب التقدم للمعاهد من خلال سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن، من أماكن المعهد الخاصة بتدريب الشرطة أو إلكترونيًا من خلال:-
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا.
-تحديد الرابط الخاص بخدمات معاوني الأمن.

ميعاد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 وشروط القبول للذكور والإناث

لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023

شروط التقديم بمعهد معاوني الأمن 2024

وحددت وزارة الداخلية خلال إعلانها عن قبول دفعة جديدة عن عدد من الشروط لراغبي الالتحاق ومنها:- 

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.
  • سنة من 19 إلى 25 عامًا عند الالتحاق بالمعهد.
  • حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
  • لم يفصل سابقًا من القطاع الحكومي، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام.
  • لا توجد عليه أحكام جنائية سابقة أو حالية.
  • طول المتقدم من الذكور عن 170 سم، بينما لا يقل طول المتقدم من الإناث عن 160 سم.
  • لديه كافة شروط اللياقة الصحية والبدنية، واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة.
  • ليس مجندا في القوات المسلحة.
  • غير متزوج أو سبق له الزواج.
  • حسن السمعة.
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ميعاد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 وشروط القبول للذكور والإناث

لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023 عبر موقع وزارة الداخلية

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