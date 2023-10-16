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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 ورابط التقديم عبر موقع وزارة الداخلية

معاوني الأمن
معاوني الأمن

تفتح وزارة الداخلية باب تقديم معهد معاوني الأمن كل عام للراغبين في التقديم وفق الشروط التي تحددها الوزارة، ويتم التقديم أون لاين على أن يجتاز الراغب في الالتحاق به اختبارات القبول، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 ورابط التقديم عبر موقع وزارة الداخلية. 

متى موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024؟

إلى الآن، لم تعلن وزارة الداخلية عن موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024، لكن من المتوقع أن يكون موعد التقديم في شهر فبراير أو مارس من العام المقبل.

وفي العام الماضي، كان موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023 من يوم السبت الموافق 18 فبراير إلى يوم الأربعاء الموافق 22 مارس،  وبناءً على ذلك، فمن المتوقع أن يكون موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 في نفس الفترة.

موعد تقديم معهد معاونى الأمن 2024 وسحب كراسات الشروط

ميعاد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 وشروط القبول للذكور والإناث

موقع وزارة الداخلية خدمات معاوني الأمن

يستطيع الراغبون في تقديم معهد معاوني الأمن زيارة موقع وزارة الداخلية خدمات معاوني الأمن بالضغط على الرابط التالي هنا.

ويستطيع الراغبون في تقديم معهد معاوني الأمن 2024 انتظار إعلان الموعد ثم الدخول على الرابط وبدأ التسجيل، بعد أن تحدد وزارة الداخلية شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن. 

ما المطلوب لمعهد معاوني الأمن؟

تحدد وزارة الداخلية المطلوب لمعهد معاوني الأمن بعد إعلان موعد التقديم، ولكن غالبًا ما تكون هي نفسها شروط تقديم معهد معاوني الأمن لكل عام، وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

ألا يقل سن المتقدم عن 19 عامًا، ولا يزيد عن 25 عامًا، وذلك في تاريخ فتح باب التقديم في معاهد معاوني الأمن، أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

ألا يكون سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، أن يكون لائقًا طبيًا ونفسيًا.

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موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 وشروط القبول

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