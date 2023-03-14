الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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لينك تقديم معاون أمن 2023.. وشروط التقديم

معاوني الشرطة
معاوني الشرطة

لينك تقديم معاون أمن 2023 محور اهتمام العديد من الحاصلين على شهادة الإعدادية أوما يعادلها حاليا، وذلك منذ إعلام وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الراغبين في الدراسة في المعهد خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث يتم التقديم بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة لضمان شفافية التقديم حيث يجتاز المتقدمين اختبارات نفسية وبدنية.

لينك تقديم معاون أمن 2023

فعلت وزارة الداخلية هذا الرابط (من هنا) لاستقبال طالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية من سن 19- 25، وذلك للالتحاق بمعهد معاوني الأمن حيث حذرت الوزارة الراغبين في التقديم من عدم التعامل إلا من خلال الموقع الإلكتروني حيث يتم التقديم من خلال سحب ملف التقديم من أحد المقرات الرسمية لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الداخلية ثم من خلال الموقع الإلكتروني بإدخال كافة البيانات اللازمة عن المتقدم.

ويتم فحص كافة الطلبات لاستعباد العناصر غير المستوفاة لشروط التقديم وتحديد مواعيد لإجراء الاختبارات اللازمة للوقوف العناصر التي تنطبق عليها الشروط واختيازت الاختبارات اللازمة.

التفاصيل الكاملة.. شروط وموعد التقدم لاختبارات معاهد معاونى الشرطة للذكور والإناث

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أخر موعد للتقديم في معهد معاوني الشرطة 2023

حددت وزارة الداخلية الفترة من السبت الموافق 18 فبراير 2023 وحتى الأربعاء الموافق 23 مارس لاستقبال طلبات الإلتحاق بمعهد معاوني الشرطة حيث يتم سحب الملفات من المقرات الرسمية لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الداخلية وهي كما يلي :-

  • معهد أمناء الشرطة بطرة يخدم محافظات ( القاهرة، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد).
  • معهد أمناء الشرطة بالبحيرة يخدم محافظات ( البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، …)
  • معهد أمناء الشرطة بمدينة 6 أكتوبر يخدم محافظات ( الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، …).
  • معهد أمناء الشرطة بسوهاج يخدم محافظات ( أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر،…).
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الآن.. لينك تقديم معهد معاوني الأمن 2023

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التفاصيل الكاملة.. شروط وموعد التقدم لاختبارات معاهد معاونى الشرطة للذكور والإناث

شروط التقديم في معهد معاوني الشرطة 2023

من خلال لينك تقديم معاون أمن 2023 يمكن التقديم للمستوفين الشروط التالية :-

  • أن يكون مصري.
  • إلا يقل سن المتقدم عن 19 سنة ولا يزيد عن 25 سنة.
  • أن يكون حاصل على شهادة الإعدادية.
  • أن يكون حسن السيرة ويتمتع بسمعة جيدة.
  • أن يجنتز كافة شروط اللياقة البدنية.
  • أن يكون طوله 170 سم للذكور.
  • إلا يكون متزوج أو سبق له الزواج.

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مميزات التقديم في معهد معاوني الشرطة 2023

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