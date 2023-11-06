ضبط 6 نفذوا جرائم سرقة متنوعة في الجمالية وبدر والمعادي

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في ضبط 6 متهمين لقيامهم بارتكاب جرائم سرقة متنوعة بالقاهرة.

كان اللواء عمرو ابراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا يفيد بضبط ممرضة مقيمة بمحافظة الجيزة، لقيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بدائرة قسم شرطة الجمالية.

مناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين مقيم بمحافظة الجيزة، بأسلوب"المغافلة"حال عملها ممرضة لوالدة المجني عليه.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أغطية البالوعات

كما تم ضبط 4 عاطلين بدائرة قسم شرطة بدر، حال استقلالهم دراجة نارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية بدائرة القسم، ومحمل عليه 4 غطاء بالوعات صرف صحي.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي، تخصص في سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحى لبيعها لأحد تجار الخردة.

كما نجح رجال المباحث في ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بسرقة شقة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "التسلق".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.