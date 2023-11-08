الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر أخر موعد للتقديم في معهد معاوني الأمن 2023 والأوراق والشروط المطلوبة

معهد معاوني الأمن
معهد معاوني الأمن

تتسأل شريحة كبيرة من الشباب والأهالي في مختلف المحافظات عن الموعد والأوراق المطلوبة للتقديم في معهد معاوني الأمن دفعة 2023 كون الالتحاق به يوفر وظيفة آمنة ومستقرة مع بعض الميزات الإضافية كالتأمين الصحي للخريج ولذويه في مستشفيات الشرطة التي توفر مستوى عالي من الخدمة والرعاية.

موعد نهاية التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

وبدأت  إجراءات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 للدفعة التاسعة، يوم السبت الماضي الموافق 5 نوفمبر، إذ وفرت  وزارة الداخلية طريقة التقديم عبر موقعها الإلكتروني بدلًا من التزاحم على مكاتب حكومية ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 7 ديسمبر 2023، ويجب التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة أو زيارة المعاهد المعلن عنها فقط من خلال هذا الرابـــــــــط.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن الدفعة التاسعة 2023

حددت وزارة الداخلية شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023، وتأتي كالتالي: 

  1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون لديه أبوان مصريان.
  2. يجب ألا يكون عمر المتقدم أقل من 19 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.
  3. أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية
  4. محمود السيرة وسيرته طيبة
  5. ألا يكون قد حكم عليه بأي عقوبة جنائية أو عقوبة تقييد الحرية في جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو فقده الثقة والاحترام، ما لم يتم استعادة سمعته.
  6. لا يجب أن يكون قد فُصل من الخدمة  بقرار تأديبي نهائي، إلا إذا مضت على صدور القرار أربع سنوات على الأقل.
  7. لا يجب أن يكون قد فصل من أي معهد لتدريب الأمن أو من أي كلية أخرى لأي سبب من الأسباب.
  8. يلزم أن يستوفي شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي التابع لهيئة الشرطة.
  9. يجب أن يجتاز أيضًا اختبار السمات واللياقة البدنية المحددة بقرار من وزير الداخلية  ليكون مؤهلًا للتقدم للاختبارات التي تُجرى أمام لجنة الاختيار (الهيئة).
  10. طول المتقدم لا يقل عن 170 سم للذكور و 160 سم للإناث.
  11. لا يجب أن يكون مجندًا في القوات المسلحة أو ملحقًا بالخدمة في الشرطة أو في أي جهة حكومية أخرى.
  12. ألا يكون متزوجًا أو سبق له التزوج.

أماكن تقديم الأوراق لمعهد معاوني الأمن دفعة 2033 

يتم تقديم الطلبات في مقرات معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب كما يوجد معهد معاوني الأمن بطرة للذكور ويستقبل المتقدمين عدة محافظات وكذلك معهد معاوني الأمن بالبحيرة ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج ويوجد أيضًا معهد معاوني الأمن بـ 6 أكتوبر.

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2024 وشروط القبول وموعد بداية الاختبارات

موقع وزارة الداخلية.. شروط وخطوات التقديم في معهد معاوني الأمن

باقي يومين.. موعد فتح باب التقديم في معهد معاوني الشرطة 2024

الآن.. موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2024 وشروط التقديم

أما بالنسبة للإناث من جميع المحافظات، فيتم التقديم في معهد معاوني الأمن بطرة فقط.

التقديم الالكتروني لمعهد معاوني الأمن 2023

للتقديم في معاهد معاوني الأمن، يجب التسجيل عبر موقع وزارة الداخلية، وذلك  لتسجيل الدخول على الموقع لإكمال إجراءات التسجيل من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة الداخلية.

- اختيار خدمات معهد معاوني الأمن.

- الضغط على كلمة "استمرار".

- اختيار وسيلة دفع إلكترونية للتسجيل.

- تسجيل البيانات الشخصية.

بعد التسجيل، يجب التوجه إلى معهد معاوني الأمن التابع للمحافظة لسحب كراسة التقديم وأداء الاختبارات المقررة من قبل وزارة الداخلية.

إقرأ أيضًا: موقع وزارة الداخلية لخدمات معاوني الأمن 2023| تفاصيل

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رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2024 وشروط القبول وموعد بداية الاختبارات

موقع وزارة الداخلية.. شروط وخطوات التقديم في معهد معاوني الأمن

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