الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

5 مميزات للتقديم فى معهد معاونى الأمن 2023.. اعرف الخطوات

معهد معاونى الأمن
معهد معاونى الأمن

يبحث عدد كبير من الشباب الراغبين في التقديم في معهد معاونى الأمن 2023 عن كيفية التقديم بالمعهد، حيث أعلنت وزارة الداخلية منذ أيام فتح باب التقديم الذي يستمر حتى يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر المقبل.

وأوضحت وزارة الداخلية التفاصيل الكاملة الخاصة بالتقديم في معهد معاوني الأمن 2023، وخلال هذا التقرير نرصد كل ما تريد معرفته عن مميزات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023، وكيفية التقديم به.

مميزات التقديم في معهد معاونى الأمن 2023

كشفت وزارة الداخلية عن مميزات التقديم في معهد معاونى الأمن 2023، والتي جاءت كالتالي:

1- تتحمل الدولة النفقات الخاصة بالتعليم والإعاشة والتدريب الخاصة بالطلبة أثناء الدراسة بالمعهد.

2- يحصل الطالب على مكافأة شهرية على مدار فترة الدراسة.

3- يتيح المعهد للطلبة حق الاستفادة من الخدمات الصحية وفقًا لقواعد التأمين الصحي للطلبة خلال فترة الدراسة.

4- يستطيع الطالب الاستفادة من النظام العلاجي وفقًا للقواعد المقررة بهيئة الشرطة عقب التخرج.

5- يحصل الأوائل المتفوقون على جوائز مادية ومعنوية، فضلًا عن حق الدارسين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته، وجميع المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

طريقة التقديم في معهد معاونى الأمن 2023

على الراغبين في التقديم في معهد معاونى الأمن 2023 الدخول لموقع وزارة الداخلية عبر محرك البحث جوجل على الإنترنت، واختيار خدمات معهد معاوني الأمن ثم التسجيل والتقديم.

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