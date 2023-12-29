السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قطاع التدريب بوزارة الداخلية ينظم ندوات تثقيفية لطلاب معاهد معاونى الأمن

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نظم قطاع التدريب التابع لوزارة الداخلية، بتنظيم ندوات تثقيفية لعدد من طلاب معاهد معاونى الأمن، فى إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة، وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان

وتضمنت الندوات نبذة تاريخية عن تلك المناسبة ومواد وبنود الإعلان العالمى لحقوق الإنسان كما ناقشت عدد من الموضوعات حول المبادئ الأخلاقية والمعايير الإجتماعية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن.

واستعرضت الندوات الدور البارز لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ودعمها للعلاقات بين أعضاء هيئة الشرطة وأفراد المجتمع من خلال المشاركات من خلال تفعيل العديد من المبادرات الإنسانية والإجتماعية لتلك المناسبات. 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العناصر البشرية بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة، وتوفير كافة السبل التى تساعد على تنمية قدراتهم التثقيفية لاسيما فى مجال القضايا والظواهر السلبية التى تواجه المجتمع.

قطاع التدريب وزارة الداخلية معاهد معاوني الأمن الجوانب المعرفية حقوق الانسان أعضاء هيئة الشرطة

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