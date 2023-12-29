قطاع التدريب بوزارة الداخلية ينظم ندوات تثقيفية لطلاب معاهد معاونى الأمن

نظم قطاع التدريب التابع لوزارة الداخلية، بتنظيم ندوات تثقيفية لعدد من طلاب معاهد معاونى الأمن، فى إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة، وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان

وتضمنت الندوات نبذة تاريخية عن تلك المناسبة ومواد وبنود الإعلان العالمى لحقوق الإنسان كما ناقشت عدد من الموضوعات حول المبادئ الأخلاقية والمعايير الإجتماعية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن.

واستعرضت الندوات الدور البارز لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ودعمها للعلاقات بين أعضاء هيئة الشرطة وأفراد المجتمع من خلال المشاركات من خلال تفعيل العديد من المبادرات الإنسانية والإجتماعية لتلك المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العناصر البشرية بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة، وتوفير كافة السبل التى تساعد على تنمية قدراتهم التثقيفية لاسيما فى مجال القضايا والظواهر السلبية التى تواجه المجتمع.