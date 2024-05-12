أماكن اختبارات معهد معاونى الأمن الدفعة العاشرة على مستوى الجمهورية

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن الدفعة العاشرة ذكور.

المعاهد التى سيتم الاختبار بها لمعهد معاونى الأمن

معهد معاوني الأمن بطرة، منطقة طرة، القاهرة، ذكور، ويتم فيها استقبال المتقدمين من محافظات القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد.

معهد معاوني الأمن بالبحيرة، مدخل وادي النطرون، ذكور، ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات البحيرة، المنوفية، كفرالشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية، معهد معاوني الأمن بمدينة ٦ أكتوبر، طريق الواحات، ذكور، يتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا.

معهد تأهيل الأفراد بسوهاج، مدينة سوهاج حي الكوثر، ذكور، ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر.

وكشف مساعد الوزير لقطاع التدريب عن موعد فتح باب التقديم الإلكتروني لمعاهد معاوني الأمن اعتبارا من السبت الموافق ١٨/٥/٢٠٢٤ حتى يوم الخميس الموافق ٢٧/٦/٢٠٢٤.

وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن عدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو من خلال التردد على المعاهد المعلمة فقط.