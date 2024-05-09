الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط مالك مكتبة طبع 1150 كتاب بدون تفويض ببني سويف

مكتبة طبع
مكتبة طبع

تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف من ضبط مالك مكتبة وعثر على 1150 نسخة من الملازم والكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون).

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة #بنى_سويف) بطباعة وبيع العديد من الملازم والكتب الدراسية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وبإستهداف المكتبة المُشار إليها تم ضبط مالك المكتبة، وعثر على (1150 نسخة من الملازم والكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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