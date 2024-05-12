شروط التقدم للانضمام لمعاهد معاوني الأمن 2024.. الدفعة العاشرة

تعلن وزارة الداخلية، بعد قليل، شروط قبول الدفعة العاشرة للراغبين في التقدم للقبول بـمعاهد معاوني الأمن 2024، وذلك في قطاع التدريب، لإعلان التفاصيل والشروط.



شروط التقديم لمعاهد معاوني الأمن

وهناك عدد من الشروط الواجب توفرها في الراغبين بالتقدم لمعهد معاوني الأمن بوزارة الداخلية وهي:

- يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

-ألا يقل السن عن 19 عاما، ولا يزيد عن 25 عاما فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

-حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

-يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، مالم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

-يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

-يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".



-ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث. -ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة، أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.



المزايا الممنوحة للمتقدمين

وهناك العديد من المزايا التي يحصل عليها المنضمين وهي تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة، وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد.



ويحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من النظام العلاجي المجاني، وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، فضلا عن حق الدارسين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته، وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.