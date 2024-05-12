الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

496 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

الدراجات النارية
الدراجات النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط 496 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية.

وشددت وزارة الداخلية على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأشارت الداخلية إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة. 

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الخوذة الداخلية ضبط مخالفة الدراجات النارية القاهرة

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