حقيقة إلقاء طلاب الحجارة على المارة وقائدى السيارات بالدقهلية

كشف مصدر أمني تفاصيل ما تم تداوله على موقع فيسبوك، متضمنًا الادعاء بقيام عدد من الطلبة بإحدى المدارس بمحافظة الدقهلية بإلقاء الحجارة على المارة وقائدى السيارات.

توبين عدم صحة ماتم تداوله في هذا الشأن وعدم تلقى الأجهزة الأمنية أي بلاغات في ذات الشأن، كما أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مقيم بمحافظة الدقهلية).

بسؤاله قرر قيامه بالنشر بناءً على رسالة واردة له من أحد المواطنين، وقام بحذفها عقب التأكد من عدم صحتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.