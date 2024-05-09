الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"النقل" تعلن مواعيد قطارات النوم والمكيفة بين الإسكندرية ومرسى مطروح

قطارات
قطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة بين “القاهرة-مرسى مطروح” والعكس، و"القاهرة-الإسكندرية" والعكس، مشيرة إلى أن ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتوفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس مجلس الإدارة.

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  تشغيل قطارات نوم وأخري مكيفة لمحافظتي الإسكندرية ومرسي مطروحوبيانهم كالتالي: 
اعتبارا من يوم 1-6-2024:
- تشغيل قطار 939-940 ثالثة مكيفة "القاهر-مرسى مطروح" يومياً، حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحاً يصل مرسي مطروح الساعة 01:40 مساءً طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1933-1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسي مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 07:00 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 943-942 ثالثة مكيفة “مرسى مطروح-القاهرة” يومياً، حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة “القاهرة-الإسكندرية” يومياً، حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحاً يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

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- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة “الإسكندرية-القاهرة” يومياً، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً طبقا للجدول المرفق.
اعتبارا من يوم 2-6-2024:
- تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة يومياً، حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً طبقا للجدول المرفق.
اعتبارا من يوم 15-6-2024:
- تشغيل قطار 773-772 نوم “القاهرة-مرسى مطروح” يعمل أيام (السبت / الإثنين / الأربعاء)، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسلا مطروح الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق.
اعتبارا من يوم 16-6-2024:
- تشغيل قطار 775-774 نوم  “مرسى مطروح-القاهرة” يعمل أيام (الأحد-الثلاثاء-الخميس)، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار 773-772 مكيف (أسباني) القاهرة-مرسى مطروح، يعمل أيام (الأحد / الثلاثاء  / الخميس)، ويقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق.
اعتبارا من يوم 17-6-2024:
- تشغيل قطار 775-774 مكيف (أسباني)  مرسى مطروح-القاهرة يعمل أيام (الإثنين-الأربعاء-الجمعة)، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق.
يترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات (119-7/ 1205-32 ) كالجداول المرفقة.

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IMG-20240509-WA0020
IMG-20240509-WA0010
IMG-20240509-WA0010
مواعيد قطارات الصيف
مواعيد قطارات الصيف
مواعيد قطارات الصيف
مواعيد قطارات الصيف
مواعيد قطارات الصيف
مواعيد قطارات الصيف
مواعيد قطارات الصيف
مواعيد قطارات الصيف
مواعيد قطارات الصيف
مواعيد قطارات الصيف
مواعيد قطارات الصيف
مواعيد قطارات الصيف
مواعيد قطارات الصيف
مواعيد قطارات الصيف
مواعيد قطارات الصيف
مواعيد قطارات الصيف
الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة وزير النقل وزارة النقل

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