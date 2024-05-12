الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد وأسعار تذاكر قطارات تالجو على خط القاهرة - الإسكندرية - الصعيد

قطارات التالجو الجديدة
قطارات التالجو الجديدة

ترتفع معدلات  البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

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تالجو ومكيف وروسي.. جدول مواعيد جميع قطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم الأحد

مواعيد القطارات خط القاهرة/ الإسكندرية 

في التقرير التالي، ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2024 التي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه.

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جدول مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية "التالجو والمكيف والروسي".. ذهاب وعودة

أولًا: على خط القاهرة الإسكندرية

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحًا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرًا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

قيام قطار 2027 تالجو القاهرة/ الإسكندرية من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءً ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساء.

مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية - القاهرة

يقوم قطار 2022 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

قيام قطار 2026 تالجو الإسكندرية - القاهرة من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساء ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساء.

ملحوظة يقوم قطار 2022 الساعة 9 ص من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات.

أسعار قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية والعكس.. الدرجة الأولى 225 والدرجة الثانية 150 جنيهًا.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة - أسوان

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6.40 صباح اليوم التالى.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميًا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6.50 صباحًا.

محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هى "الجيزة - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - إدفو - كوم أمبو - أسوان".

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان:

- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

– أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيهًا، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

– سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

– قنا: الدرجة الأولى 550 جنيهًا، الدرجة الثانية 350 جنيهًا.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.

معدلات البح مواعيد قطارات سكك حديد مصر للمسافرين هيئة السكك الحديدية لمسافرين الإسكندرية قطار تالجو

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