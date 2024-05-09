الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة، بينما غادر عدد 17 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

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ميناء دمياط يستقبل 9 سفن ويتداول 115 طن بضائع عامة ومتنوعة

حركة الصادر من البضائع العامة 48414 طنا
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 48414 طنا تشمل: 3800 طن يوريا و10014 طن رمل و2095 طن رمل معبأ و8500 طن علف بنجر و1400 طن مولاس و9565 طن اسمنت معبأ و1430 طن أسمنت صب و2020 طن ملح طعام معبأ و500 طن علف و9090 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45245 طن تشمل : 21016 طن قمح و10000 طن ذرة و 6100 طن فول صويا و 1500 طن كسب و 1350 طن خردة و 4574 طن حديد و 1792 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 705 طن.

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بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1965 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 331 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3115 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55595 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 258109 طنًا  .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3748 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و شبرا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6456 حركة .

ميناء دمياط يستقبل مسؤول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر 

جدير بالذكر أنه فى إطار التعاون القائم بين وزارة النقل  وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إستقبل اللواء بحرى أ.ح  أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط مسئولى الجهاز وإحدى كبرى الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الاتصالات والهاتف المحمول في مصر والعالم خلال زيارة تهدف إلى بحث تقديم الهيئة التسهيلات الممكنة لتوفير أماكن داخل الميناء لإقامة مشروع يعتزم جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر طرحه بالتعاون مع شركة خدمات المحمول لفتح منافذ للشباب تقدم خلالها خدمات الشركة  بميناء دمياط.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط على استعداده لتقديم كافة أوجه المساندة لإنجاح إقامة هذا النموذج من مشروعات ريادة الأعمال تشجيعاً للشباب طبقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.

المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بلغت حركة الصادر حركة الوارد من البضائع العامة وزارة النقل وزير النقل

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