الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 9 آلاف طن بضائع و667 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 667 شاحنة و57 سيارة، وشملت حركة الواردات 100 طن بضائع، 239 شاحنة و41 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8900 طن بضائع، 428 شاحنة و16 سيارة. 

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تداول 67 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول بميناء نويبع 3200 طن بضائع

ويغادر ميناء سفاجا اليوم العبارة (أمل) فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2، وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و229 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، أور وأيلة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها.

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تعمل على خط "حلوان المرج".. وزارة النقل تنشر صورا لقطارات المترو الجديدة

جدير بالذكر أن مصدرا مسئولا بوزارة النقل، أكد أنه جار الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية، منها موانئ البحر الأحمر، حيث تم تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا علي مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه، وكذا تم إنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه.

وتابع المصدر، لـ"الدستور"، أنه تم إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 مترا بتكلفة 74 مليون جنيه، مؤكدا أنه جار إنشاء محطة جديدة بميناء سفاجا بأطوال أرصفة 1100 متر ومساحة 810 آلاف م2 بتكلفة 2٫6 مليار جنيه ويتم إنشاء ميناء الصيادين الجديد بتكلفة 300 مليون جنيه.

وأشار المصدر إلى أن وزارة النقل تعمل على تطوير كل الموانئ المصرية، وذلك من خلال عدة محاور، الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا مواني الهيئة أرصفة موانيء الهيئة وزارة النقل

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