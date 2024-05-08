الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"النقل" تتابع إجراءات السلامة بموانئ السويس

مرور لجنة رئاسية
مرور لجنة رئاسية على موانئ السويس

استقبل اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية، برئاسة قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالمرور الدوري على الموانئ المصرية لمراجعة سلامة إجراءات التفتيش والمراجعة وقانونية التصرف فى البضائع (الرواكد والمهمل والملوثات للبيئة).

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وأجرى أعضاء اللجنة جولات ميدانية بموانئ السويس، بدأت بعرض توضيحي عن أهم التوصيات الواردة بتقرير المرور السابق، وما تم من إجراءات لتلافي الملاحظات السابقة للجنة وبنود التفتيش الحالي، ثم قام أعضاء اللجنة بجولات ميدانية بموانئ السويس والزيتيات لمراجعة سلامة إجراءات تداول البضائع الخطرة، وخطط الطوارئ وسيناريوهات التصرفات فى المواقف المختلفة ومدى تفهم العاملين لها عمليا، وسلامة إجراءات المحافظة على البيئة (خطة التخلص من المخلفات– خطة مكافحة التلوث بالزيت) ومدى تطبيقها عمليًا، والمرور على مراكز (العمليات- إدارة الأزمات) للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة.

سلامة وصلاحية معدات الشحن والتفريغ

كما تم المرور على جميع الساحات والمخازن والشركات والأرصفة بالموانئ للتأكد من سلامة وصلاحية جميع المعدات المستخدمة في أعمال الشحن والتفريغ واستيفاء المعايير الدولية، بما يحقق أمن وسلامة عمليات التداول، والتأكد من سلامة جميع إجراءات الحماية المدنية المتبعة في الموانئ البحرية، والمرور على معامل الفحص المركزية ولجان الفحص المشترك بالموانئ البحرية، والتأكد من سلامة إجراءات الدخول والخروج من بوابات الميناء للشاحنات والبضائع والمرور على الوحدات البحرية العاملة في الموانئ، للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار. 

وتم تنفيذ مناورة حريق على إحدى الوحدات البحرية، وبيان كيفية التعامل معه وإخلاء المصابين بواسطة العاملين المدربين، لحين وصول وحدات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف، كما تم افتراض حدوث تلوث ناتج عن تسريب زيوت بحوض الميناء وكيفية التعامل معه عن طريق الأطقم المدربة ووحدات مكافحة التلوث البحري الخاصة بالهيئة، ثم افتراض سقوط أحد الأشخاص في البحر وتحرك أحد لنشات الإرشاد وفريق الغطس لانتشاله.

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تداول 67 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وتمت متابعة مدى انتظام إشارات البلاغات من مختلف الإدارات والجهات المشاركة والتنسيق بينها عن طريق مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة، وقياس أزمنة الاستجابة من جميع الأطراف المشاركة في المناورة.

مرور لجنة رئاسية على موانئ السويس
مرور لجنة رئاسية على موانئ السويس
مرور لجنة رئاسية على موانئ السويس
مرور لجنة رئاسية على موانئ السويس
مرور لجنة رئاسية على موانئ السويس
مرور لجنة رئاسية على موانئ السويس
مرور لجنة رئاسية على موانئ السويس
مرور لجنة رئاسية على موانئ السويس
مرور لجنة رئاسية على موانئ السويس
مرور لجنة رئاسية على موانئ السويس
اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر مواني أرصفة موانيء الهيئة إعادة فتح مواني السويس البلاغات

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