الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تعمل على خط "حلوان المرج".. وزارة النقل تنشر صورا لقطارات المترو الجديدة

القطارات التى تعاقدت
القطارات التى تعاقدت عليها وزارة النقل من فرنسا

نشرت وزارة النقل، صورا لتصميمات قطارات المترو من طراز (ميتروبوليس)، إنتاج شركة “الستوم" الفرنسية، كذلك صورة من القطار الأول “حلوان-المرج” داخل مصنع الشركة، في أثناء الزيارة التي قام بها وزير النقل  لمقرها في فرنسا.

وأبرم عقد 2021 يتضمن توريد (55) قطارا، يتكون كل قطار من 9 عربات، ويتضمن العقد أيضا تطوير الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لزيادة سعة الخط ورفع مستوى الأمان والكفاءة لنقل عدد أكبر من الركاب.

ينقل الخط الأول حاليا 1.3 مليون راكب ومن المتوقع بعد التطوير أن يرتفع العدد إلى 2 مليون راكب يوميا.

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تطوير الخط الأول للمترو 

يذكر أن أن وزير  النقل  أكد فى تصريحات صحفية، الأهمية البالغة لهذا المشروع لتطوير الخط الأول للمترو وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، حيث ينقل حاليًا حوالي ١.٣ مليون راكب يوميًا، ومن المخطط أن ينقل الخط بعد تطويره حوالي ٢ مليون راكب يوميًا. 

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وأضاف الوزير أن هذا المشروع يأتي في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات.

وأشارت الوزارة إلى أن الفريق بقيادة الوزير كامل عقد اجتماعًا موسعًا مع السيد هنري بوبار، رئيس شركة الستوم، عقب تفقده مصنع الشركة. وناقش الفريق في هذا الاجتماع أهمية قيام شركة الستوم بالبدء في إنشاء المجمع الصناعي الخاص بها في مدينة برج العرب بالإسكندرية، والذي يتضمن إنشاء مصنعين؛ أحدهما لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والانفاق، مثل الإشارات والاتصالات والتحكم والسيطرة، والآخر لتصنيع الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر توفيرًا للعملة الأجنبية. وأكدت الشركة التزامها الكامل بتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، ومن المخطط أن يتم استخدام المجمع الصناعي في إنتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة لتصديرها إلى مختلف دول العالم، مما يحقق عائدًا اقتصاديًا إيجابيًا للدولة المصرية. وسيوفر هذا المجمع الصناعي أكثر من ١٢٠٠ فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين.

القطارات التى تعاقدت عليها وزارة النقل
القطارات التى تعاقدت عليها وزارة النقل
القطارات التى تعاقدت عليها وزارة النقل
القطارات التى تعاقدت عليها وزارة النقل
القطارات التى تعاقدت عليها وزارة النقل
القطارات التى تعاقدت عليها وزارة النقل
القطارات التى تعاقدت عليها وزارة النقل
القطارات التى تعاقدت عليها وزارة النقل
القطارات التى تعاقدت عليها وزارة النقل
القطارات التى تعاقدت عليها وزارة النقل
القطارات التى تعاقدت عليها وزارة النقل
القطارات التى تعاقدت عليها وزارة النقل
وزير النقل وزارة النقل الفريق بقيادة الوزير كامل اليستوم وزارة النقل المصرية ​فرنسا

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