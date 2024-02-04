الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ندوة توعية ضمن مبادرة سلامتك تهمنا بالمنيا

ندوة توعية
ندوة توعية

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ندوة توعوية من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمركز مطاى، فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا"، وذلك بقاعة مسرح الوحدة المحلية بمركز مطاي للرائدات الريفيات ومديرى مراكز المعلومات والمرأة والأمومة والطفولة على مستوى مركز مطاي، بمشاركة 36 عاملا، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وضمن جهود المديرية المستمرة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت المختلفة داخل المحافظة؛ للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد فيها الإنتاجية وتدعم من خلالها الاستثمار.

وأوضحت ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرها للوزارة، أن تلك الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأساليبها التي أقرها القانون فى أحكامه للحفاظ على الأرواح والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة، وزيادة الإنتاجية في ظل الجمهورية الجديدة. وأضافت مدير المديرية أنه ألقى المحاضرات بالندوة الكيميائي محمد شفيق مفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية بمطاي، حيث قام باستعراض موضوعات الندوة التي تضمنت مقدمة عن السلامة والصحة المهنية، تعريفها وأهدافها ومجالاتها، خطة الطوارئ والإخلاء، ومخاطر الحريق، والرد على جميع الاستفسارات والأسئلة للمشاركين حول موضوعات الندوة، مؤكدة استمرار جهود المديرية ومكاتبها التابعة في تطبيق أحكام القانون داخل المنشآت الموجودة داخل المحافظة في مختلف قطاعات العمل تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

مديرية العمل محافظة المنيا ندوة توعوية السلامة والصحة المهنية مركز مطاي

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