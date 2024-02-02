وزارة العمل: توفير 2246 فرصة عمل لذوى الهمم فى منشآت القطاع الخاص

بمتابعة مباشرة، ويومية من وزير العمل حسن شحاتة، تواصل "الوزارة "ومديرياتها بنجاح كبير، تنفيذ خطة "الحصر والتدريب والتشغيل " لذوي الهمم..تلك الخطة التي بدأت مطلع العام 2023 الماضي، تزامنًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة العمل،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل...

كما أنه وبالأرقام تمكنت الوزارة ومديرياتها، من توفير فرص عمل بلغ عددها 2246 فرصة لذوي همم في منشآت قطاع خاص، وذلك خلال الـ3 أشهر الماضية، وبالتحديد في الفترة من 1-10-2023 وحتى 31-1- 2024.

ومنذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 12455.. وأن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.

حصر 16 ألفًا و907 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا

وزارة العمل: توفير 2246 فرصة عمل لذوي الهمم في منشأت القطاع الخاص

وبشأن عمليات الحصر،فخلال العام الماضي،من الأول من يناير، وحتى أكتوبر 2023، قامت الوزارة والمديريات، بحصر 16 ألفًا و907 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفًا و69 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و659 ألفًا و564 عاملًا، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية.

وزارة العمل: توفير 2246 فرصة عمل لذوي الهمم في منشأت القطاع الخاص

كذلك، تبين أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 131 ألفًا و629 عاملًا، والمُعين منهم فقط 73 ألفًا و594 عاملًا، والمتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 49 ألفًا و59 عاملًا.