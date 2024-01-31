وزير العمل ومحافظ القاهرة يفتتحان معرضًا لمنتجات مركز تدريب مهنى.. غدًا

يفتتح حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غدًا الخميس، معرضًا لمنتجات ومُخرجات خاصة بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة، بالشرابية، وذلك في إطار فعاليات تُنظمها مديرية عمل القاهرة، تشمل أيضًا تسليم الوزير شحاتة، 100 عقد عمل لذوي الهمم داخل مواقع عمل وإنتاج بمحافظة القاهرة، كما يُسلم "الوزير" شهادات وجوائز لـ32 من الخريجين الجُدد، الذين حصلوا على دورات تدريبية داخل "المركز".

توفير فرص العمل



وحسب بيان صحفي عن وزارة العمل، اليوم الأربعاء، قال أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بمحافظة القاهرة، إن برنامج هذه الفعاليات التي تُنظمها مديرية العمل، غدًا، داخل أحد فنادق القاهرة، سيتضمن أيضًا عرض فيديو يرصد نشاط "المديرية" في مجال التدريب، وتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة لذوي الهمم، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل، وتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات، بتنفيذ خطة "الحصر والتدريب والتشغيل “ لذوي الهمم”.

الدورات التدريبية المعروضة

وأوضح عزاز، أن مُخرجات الدورات التدريبية المعروضة في المعرض الذي سيفتتحه "الوزير" و"المحافظ" في مهن الطاقة الشمسية، والتفصيل والخياطة وصيانة المحمول والدش، والهيدروليك.

من ناحية أخرى، واصل وزير العمل حسن شحاتة متابعته ولقاءاته مع اللجنة التنفيذية لمشروع "مهني 2030"،الذي أطلقته "الوزارة" مؤخرًا لتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص، واستهداف تدريب مليون مُتدرب من الشباب والفتيات على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك تسهيل إجراءات تقنين أوضاع 670 مركز تدريب مهنيا خاصا، تستهدفها "الوزارة" للعمل معها، على تنفيذ هذا "المشروع الوطني" الذي جرى إطلاقه مطلع الشهر الجاري "يناير 2024"، تحت رعاية الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وبحث الوزير أحدث التطورات بشأن الإجراءات التنفيذية للمشروع، والتي بدأت بإعلان "الوزارة" عن رابط إلكتروني لتسجيل مراكز التدريب الخاصة لتقنين أوضاعها، وكذلك دورات تدريبية لعاملين بالمديريات بهدف توعيتهم، وتدريبهم على تنفيذ "المشروع" مع المراكز الخاصة بكافة المحافظات.

جاء في البيان الصحفي أن "الوزير حسن شحاتة" حَثّ "اللجنة التنفيذية" على سرعة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية للمشروع، وتقديم كل التسهيلات للمراكز الخاصة، لسُرعة تقنين أوضاعها، وبدء العمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع "الوزارة".

ووجه "الوزير" بِمنح "رُخصة مُؤقتة" لمدة شهر لمراكز التدريب المهني الخاصة بالمحافظات، التي تقوم بتسجيل بياناتها للعمل وبشكل عاجل مع "الوزارة"، لحين الانتهاء من استكمال بياناتها، والإجراءات الرسمية المطلوبة لعملية الترخيص بشكل كامل، داعيًا كافة المراكز إلى الاستفادة من هذه "الرخصة المؤقتة"، والتقديم عليها عن طريق الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين المُقبل الموافق 5 فبراير 2024.

وأوضح الوزير شحاتة، أن المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كل الوزارات المعنية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات، وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد اجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك، ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية، ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية- في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين- تمهيدًا للاعتراف بها دوليا، ما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجية.