الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزارة العمل: بدء وختام برامج تدريبية مجانية على مهن تحتاجها سوق العمل لشباب أسيوط

جريدة الدستور

اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة للمتدربات بوحدة التدريب المتنقلة بمركز البدارى بأسيوط، وتخرج دفعة جديدة من المتدربات وتسليمهن شهادات إتمام التدريب، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب اللازمة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجًا ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل، وكذلك بدء الدورة التدريبية المجانية على مهنتي "التطريز، وصيانة المحمول" وذلك بمركز التدريب المهني ببني غالب التابع للمديرية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، وذلك فى إطار تنفيذ المديرية لخطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024 لدعم الشباب والفتيات من أبناء المحافظة والمقيمين بها، وبخاصة فى قرى مبادرة "حياة كريمة"، كما أن تلك الدورات التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن التي تتطلبها سوق العمل، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، ويحصل المتدربون على شهادة معتمدة من الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي تفيد بإتمام الدورة بنجاح فى البرامج المشتركة.

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وأوضح علي سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريره للوزارة أن تنفيذ تلك الدورات التدريبية المجانية يأتي في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب من الجنسين، بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، والحصول على فرصة عمل لائقة فى شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظات، والتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة لتقديم أفضل الخدمات التدريبية الممكنة وفق أحدث الأساليب العالمية، وأضاف مدير المديرية أن المتدربين يحصلون على بدل انتقال نقدي يوميًا مع وجبة خفيفة خلال اليوم، فضلًا عن أنه يتم تسليم المتدربين الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية مجانًا، مع إعطاء الأولوية للمتدربين في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

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واشار إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم، للحصول على الدورات المتاحة وذلك بعد اجتياز المقابلة الشخصية تتمثل في: صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الدراسي، وصورتين شخصيتين، وصورة من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد "كعب عمل"، وسيرة ذاتية للمتقدم، وذلك بمقر المديرية وعنوانه مجمع المصالح الحكومية مبنى "ب" الدور الثالث، كما يجري متابعة تلك البرامج التدريبية بشكل مباشر ودوري من خلال العاملين بإدارة التدريب المهني.

الدورة التدريبية المجانية مهنة التفصيل والخياطة مهنتي التطريز وصيانة المحمول سوق العمل وزير العمل الأدوات الكتابية

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