وزير العمل: توفير 12 ألف فرصة عمل لذوى الهمم خلال عام

التقى حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الخميس، بديوان عام "الوزارة"، مديري مديريات العمل بالمحافظات، بحضور عدد من المستشارين، وقيادات إدارات الوزارة، والدكتور شادي شلبي استشاري مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقته الوزارة منذ أيام بالتعاون مع القطاع الخاص.

مشروع مهني 2030

ناقش الوزير مع مديري المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين، مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"، الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركزا مهنيا خاصا، لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا "المشروع"، مؤكدا تطلعه إلى الإعلان عن أرقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل.

كما ناقش "الوزير" مع مديري المديريات آخر المُستجدات، وأحدث الأرقام بشأن تنفيذ خطة "حصر وتدريب وتشغيل" ذوي الهمم، ودمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير لمديري المديريات أهداف مشروع "مهني 2030"، والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل، والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات، والتي ترغب في تقنين أوضاعها، والعمل مع الوزارة في هذا المشروع.

تقنين مراكز التدريب الخاصة

وأوضح أن هناك عددًا من أصحاب مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون "رخصة مؤقتة" للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص، وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز، وكذلك منح شهادات تدريب ومزاولة مهنة للمتدربين.

وفي نفس السياق حث "الوزير" مديري المديريات على الاستمرار في تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وأعلن المجتمعون عن أحدث البيانات الخاصة بهذه الخطة التي بدأت مطلع العام الماضي 2023، وحتى الآن، وجاء فيها أن المديريات تمكنت من توفير فرص عمل بلغ عددها 2246 فرصة لذوي همم في منشآت قطاع خاص، وذلك خلال الـ3 أشهر الماضية، وبالتحديد في الفترة من 1-10-2023 وحتى 31-1- 2024، موضحين أنه منذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 12455، مؤكدين أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.

حصر مراكز التدريب

بشأن عمليات الحصر، أوضحت المديريات أنه خلال العام الماضي من الأول من يناير وحتى أكتوبر 2023، قامت بحصر 16 ألفًا و907 منشآت من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها علي 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفًا و69 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و659 ألفًا و564 عاملًا، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، موضحةً أيضًا أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 131 ألفًا و629 عاملًا، وأن المُعين منهم فقط 73 ألفًا و594 عاملًا، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 49 ألفًا و59 عاملًا.

حضر اللقاء اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي والتخطيط الاستراتيجية، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وخالد أبوبكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وغادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأحمد إسماعيل مستشار الوزير لشئون المديريات، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العام للتشغيل، وإسلام عبدالمالك مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، وهند محمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني، وشيماء عبدالله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبوزهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت.