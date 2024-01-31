الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: اختتام برنامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية لفتيات الإسكندرية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية الدورات التدريبية المجانية للشباب من أبناء المحافظة على مهن  صيانة المحمول، ومهنة التفصيل والخياطة والتي استفاد منها 49 متدربة بمركز التدريب المهني بمحرم بك، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب المهنى لكل دورة، بواقع 3 أيام  على المهارات الأساسية للتدريب، و20 يومًا للتدريب العملي لكل مهنة.

تمكين المرأة اقتصاديًا  

وحصلت الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية والتدريب، وذلك فى ضوء التعاون بين وزارة العمل وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم، وفي إطار البرنامج  الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية "تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، وبرنامج  هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر" بالشراكة مع التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي"سيدا"، وسفارة السويد بالقاهرة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتنفيذ خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة وتمكينها إقتصاديًا وتفعيل دورة وحدة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات وقدرات الفتيات في التدريب والمساواة بين الجنسين في العمل.

الهجرة غير الشرعية

وقام مدير المديرية بمتابعة الاختبار النهائي للدورات التدريبية بمركز تدريب محرم بك، كما جرى تنظيم ندوة للتوعية بعنوان "الهجرة غير الشرعية " لجميع المتدربين بعد الانتهاء من اختبار نهاية الدورات، ألقتها فاتن محجوب مدير إدارة الرعاية، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني، وحنان محمد مدير مركز تدريب مهني محرم بك، ومؤكدًا استمرار المديرية في توفير مزيد من فرص التدريب المهني للشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخليًا وخارجيًا فى ضوء التعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة سواء المحلية أو الدولية لتوفير أفضل الخدمات التدريبية الممكنة واللازمة لدعم وتمكين الشباب.

مديرية العمل الإسكندرية الدورات التدريبية وزارة العمل التمكين الاقتصادي

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