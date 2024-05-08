ميناء دمياط يستقبل 9 سفن ويتداول 115 طن ضائع عامة ومتنوعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط،عن استقبال 9 سفن، بينما غادرا 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

حركة الصادر من البضائع بميناء دمياط



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 47925 طن تشمل 6671 طن يوريا و1107 طن رمل و5103 طن علف بنجر و3491 طن مولاس و8399 طن أسمنت معبأ، و4782 طن أسمنت صب و3868 طن ملح طعام معبأ و14504 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 77620 طن تشمل: 31030 طن قمح و3390 طن خردة و19779 طن فول صويا و5350 طن حديد و6349 طن ابلاكاش و10000 طن ذرة و1722 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 854 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5102 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61189 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 255788 طنًا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2341 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، و3 قطار بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدما و50 حاوية 20 قدم قادمين من الإسكندرية والسخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5673 حركة.