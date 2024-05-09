وزير النقل يبحث مع نظيرته الأردنية دعم التعاون المشترك

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، المهندسة وسام التهتموني، وزيرة النقل الأردنية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

استعراض معدلات نقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربى للنقل البرى والبحرى

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل المصري عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومتين والشعبين الصديقين، مشيدا بالتعاون المشترك بين الجانبين في قطاع النقل ومنها شركة الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق، التي تجسد التعاون المثمر بين الدول الثلاثة، وهو ما أكدته وزيرة النقل الأردنية.

استعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بمعدلات نقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربي للنقل البري والبحري الذي يلعب أهمية كبيرة في نقل بضائع بين الخليج والعراق والدول الأوروبية والأمريكية مرورا بمصر والأردن، كما تم التاكيد على اتخاذ كل الإجراءات والآليات من الجانبين لضمان انسيابية الحركة التجارية والنقل البيني بين الجانبين.

تدريب كوادر فنية فى مؤسسة الخط الحديدى الحجازى الأردنى

وبحث الجانبان رغبة الجانب الأردني الشقيق في التعاون في مجال تدريب عدد من الكوادر الفنية العاملة في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني في معهد وردان للسكك الحديدية، وهو مارحب به وزير النقل المصري الذي وجه مسئولي الوزارة باتخاذ كل الإجراءات والآليات اللازمة لتسهيل ونجاح تدريب الكوادر الأردنية بالمعهد، والذي يعد أحد أهم المعاهد التدريبية والتعليمية العملاقة في مجال السكك الحديدية.