السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مترو الأنفاق ينفى حدوث حريق بقطار داخل محطة مار جرجس

جريدة الدستور

نفي أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ما تردد بشأن حدوث حريق بقطار داخل محطة مارى جرجس بالخط الأول.

وأكد أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن ما حدث هو تصاعد أدخنة من أعلى قطار بمحطة مار جرجس بالخط الأول نتيجة إلقاء مخلفات أكياس بلاستيكية واحتراقها على سطح القطار.

وانتقلت فرق الطوارئ والصيانة المتواجدة بالمحطة وتم سحب القطار إلى السكة الاحتياطية بمحطة دار السلام لإزالة باقى المخلفات دون حدوث أى ضرر أو تأثير على حركة القطارات وإخلاء الركاب تم حفاظا على سلامتهم وتحويل مسار القطار لدخوله ورش الصيانة. 

وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

وناشد متحدث المترو جمهور الركاب الرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

المترو محطة مارى جرجس تصاعد أدخنة قطار مخلفات

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