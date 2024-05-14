حبس مالك كيان تعليمى وهمى نصب على المواطنين بالجيزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، حبس مالك كيان تعليمي وهمي بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين،كما طلبت النيابة بسرعة التحريات لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.



كانت نجحت الأجهزة الأمنية بالداخلية في ضبط أحد الأشخاص ؛ لإدارته كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "غير مرخص" كائن بمحافظة الجيزة لمنح شهادات فى عدة مجالات، مدعيًا كونها معتمدة من إحدى الجامعات والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط مالك ومدير الكيان مقيم بمحافظة الجيزة.

عثر بحوزته على العديد من الشهادات المزورة المنسوبة صدورها لإحدى الجامعات ودفاتر إيصالات تحصيل نقدية وختم أكلاشيه بإسم الكيان وجهاز حاسب آلى و2 فلاش ميمورى وهاتف محمول، بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.