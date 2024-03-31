الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"حياة كريمة".. تهدي جمعية "أطفالنا بكرة أحلى" لتأهيل ذوي الاحتياجات 50 ألف جنيه

برنامج حياة كريمة
برنامج حياة كريمة

أهدى برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة dmc، تقديم الإعلامي أيمن مصطفى، ميدالية أبطال حياة كريمة للقائمة على جمعية “أطفالنا بكرة أحلى” لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الأيتام، بالإضافة إلى دعم مالي 50 ألف جنيه لتوسيع المكان وتزويد متطلبات الجمعية، وتوفير ورش عمل وجلسات تخاطب ودعم لذوي الهمم.

وتحدثت القائمة عن العمل الخيري عن أن الجمعية قائمة على الحالات المستحقة ويهتمون بحالات ذوي الهمم مضيفة: "عندنا حوالي 300 أسرة ترعاها الجمعية ومعايا فريق التحدي لذوي القدرات الخاصة وصنعنا منهم أبطال، والجمعية مشهرة من عام 2012 وشغلنا الشاغل نعمل أسرة وننقل الدورات والخبرات لأبنائنا".

وأوضحت، أن الجمعية تقوم بعمل جلسات تنمية مهارات وتخاطب وإعادة تدوير مخلفات ومطبخ تعليمي وورش يدوية، ومتجهين الآن لإظهار الطاقة والمواهب بالفن، مشيرة إلى أن لديهم 5 أبطال تنورة وفنون استعراضية، وأكدت أن مصادر الإنفاق على الجمعية كلها جهود ذاتية كاملة ويوجد صندوق تتولاه الأمهات للصرف على الجمعية.

قناة dmc حياة كريمه أيمن مصطفى الإعلامي أيمن مصطفى ميدالية أبطال حياة كريمة

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