الرئيس الفلسطيني: مهام الحكومة الحالية تشمل الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، إن مهام الحكومة الحالية تشمل الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ولديها كامل الصلاحيات، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الرئيس الفلسطيني، أن مهام الحكومة تشمل تنفيذ إصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل للشعب الفلسطيني في كل مكان وتوحيد المؤسسات، كما تستهدف تعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في غزة وإعادة الإعمار بالقطاع والضفة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار "عباس"، إلى أن منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وتظل الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية، مضيفًت أننا نواصل العمل مع الأطراف كافة لوقف العدوان على غزة ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة بما فيها القدس.

وتابع الرئيس الفلسطيني، أن على الحكومة التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع المحافظات وعلى رأسها القدس الشرقية.