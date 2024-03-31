أبوالغيط يشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه وزير خارجية نيوزيلندا، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق نار فوري في غزة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة العمل على إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث ناشد وزير خارجية نيوزيلندا باتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين لتحقيق التسوية السلمية على أساس حل الدولتين.

وطالب "أبوالغيط" بضرورة العمل على إغاثة السكان وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفق آلية مستدامة وموثوقة.