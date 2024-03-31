ممثل حركة 30 مارس الفلسطينية: الاحتلال يتعمد تدمير الحضارة الإنسانية فى قطاع غزة

قال هارون رضا، ممثل حركة 30 مارس الفلسطينية بهولندا، إننا نفذنا حملات قانونية ضد جرائم الإبادة الإسرائيلية ودعمنا الأنشطة التي تدين الاحتلال.

وأشار "رضا" خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلي أنه يجب العمل على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب.

وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تدمير الحضارة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هدفنا حماية الفلسطينيين في غزة من الإبادة الجماعية الإسرائيلية.