الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممثل حركة 30 مارس الفلسطينية: الاحتلال يتعمد تدمير الحضارة الإنسانية فى قطاع غزة

غزة
غزة

قال هارون رضا، ممثل حركة 30 مارس الفلسطينية بهولندا، إننا نفذنا حملات قانونية ضد جرائم الإبادة الإسرائيلية ودعمنا الأنشطة التي تدين الاحتلال.

وأشار "رضا" خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلي أنه يجب العمل على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب.

وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تدمير الحضارة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هدفنا حماية الفلسطينيين في غزة من الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

هارون رضا حركة 30 مارس القاهرة الإخبارية غزة الإبادة الجماعية الإسرائيلية

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