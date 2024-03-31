محلل اقتصادي يكشف كيفية الاستفادة من التمويلات الدولارية للاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري سيستفيد من التمويلات الدولارية المتعددة، بسبب الأزمة التي كنا نعاني منها الفترة الماضية.

وأضاف أنيس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المراقب، والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن التمويلات الدولارية ستجعل الاقتصاد المصري أكثر استقرارا.

ونوه أن البنك المركزي تمكن من اتخاذ القرارات التي بدورها ساهمت في استقرار سعر الصرف، وهذا بدوره يساهم في رفع معدلات النمو.

وتابع، أن قرارات الدولة المصرية استطاعت القضاء على السوق الموازي، مشيرًا إلى أن أمامنا فرص لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، والتي تتمثل في التمويلات الدولارية الأخيرة، وعلينا استغلالها بالشكل الأمثل.