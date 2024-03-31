الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل اقتصادي يكشف كيفية الاستفادة من التمويلات الدولارية للاقتصاد المصري

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري سيستفيد من التمويلات الدولارية المتعددة، بسبب الأزمة التي كنا نعاني منها الفترة الماضية.

وأضاف أنيس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المراقب، والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن التمويلات الدولارية ستجعل الاقتصاد المصري أكثر استقرارا.

ونوه أن البنك المركزي تمكن من اتخاذ القرارات التي بدورها ساهمت في استقرار سعر الصرف، وهذا بدوره يساهم في رفع معدلات النمو.

وتابع، أن قرارات الدولة المصرية استطاعت القضاء على السوق الموازي، مشيرًا إلى أن أمامنا فرص لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، والتي تتمثل في التمويلات الدولارية الأخيرة، وعلينا استغلالها بالشكل الأمثل.

محلل اقتصادي التمويلات الدولارية الدكتور محمد أنيس المراقب قرارات الدولة المصرية السوق الموازي

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