مصر وإيران تؤكدان رفض أى سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن سامح شكري وزير الخارجية، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يتوافقان، في اتصال هاتفي، على الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب الدائرة بالقطاع.

كما أكدا رفض أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، ورفض ومعارضة أي عمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية.

كما اتفقا على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإزالة إسرائيل العقبات التي تحول دون ذلك، حيث أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، لا سيما جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها على حركة الملاحة.