الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد عفيفى لـ"الشاهد": الجدل حول استخدام اللغة العامية بالحشاشين أمر مبالغ فيه

الدكتور محمد عفيفي
الدكتور محمد عفيفي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن المساحة التي يتحرك فيها الفنان الذي يقدم العمل التاريخي كبيرة، وحتى بالنسبة لكاتب الرواية التاريخية، بسبب أن هناك فترات وجوانب بالتاريخ مسكوت عنها سواء بقصد أو تهميشها.

 

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": أن هذه الفترات تفتح مجال كبيرًا للإبداع للكاتب والمخرج، وهنا يأتي أهمية الورشة الخاصة بالعصف الذهني للعمل الدرامي التاريخي.

 

وأشار، أن هناك ضوابط لخيال صناع العمل التاريخي، فلا نستطيع تغير الثوابت والحقائق، أو سرد شخصيات لم تكن موجودة في العصر الذي يحكى عنه.

 

ونوه، أن الجدل حول مسلسل الحشاشين أرى أنه مبالغ فيه، خاصة فيما يخص اللغة، فهدفي هو إيصال الرسالة عن طريق اللغة، وبالتالي فهي وسيط لنقل الهدف للمتلقي، فالبعض طالب بأن تكون اللغة في المسلسل لابد أن تكون فصحي، ولكن بأي فصحى "قرشية" أم فصحى القرن الأول الهجري.

 

وتابع، أن البعض قال أن العامية المصرية الشديد سيجعل من الصعب على المتلقي في بلاد المغرب والخليج أن يتابع المسلسل، وهذا أمر خاطئ، أن العامية المصرية كادت أن تصبح اللغة العربية العربية المعاصرة.

 

وأردف، أن الدراما الإيرانية التي كانت تقدم لنا كانت تصدر لنا بلغة شامية، ولم نجد هذا الجدل، وبالتالي الهدف النهائي هو الوصول بالرسالة للمتلقي بشكل بسيط.

 

تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين:

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال.

مسلسل الحشاشين الشاهد الدكتور محمد الباز محمد الباز اكسترا نيوز الحشاشين

مواد متعلقة

محمد عفيفى لـ"الشاهد": نتعامل مع الدراما التاريخية على أنها وثائقية وهذا خاطئ

محمد عفيفى لـ"الشاهد": استعادة الماضى لا تتم بشكل كامل كما يعتقد البعض

محمد عفيفى لـ"الشاهد": مسلسل الحشاشين ساهم فى عودة الدراما التاريخية

متحدث فتح لـ"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يرى أنه فوق القانون الدولى

مراسل القاهرة الإخبارية: 12 شهيدا وعشرات المصابين فى قصف لقوات الاحتلال

دانا أبو شمسية: مظاهرات اليوم فى إسرائيل هى الأكبر منذ السابع من أكتوبر

أستاذ علوم سياسية: ليس لإسرائيل أى خيارات بسبب التخبط فى الحكومة المتطرفة

القاهرة الإخبارية: متظاهرو تل أبيب هددوا باقتحام الكنيست ويشعلون الإطارات أمام وزارة الدفاع

الأكثر قراءة

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

عاجل.. مصرع وإصابة 31 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة فى سوق شعبى بسوريا

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرية المعصرة جنوب بيت لحم

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

لماذا نهاجم طائفة الحشاشين ونحتفى بأغا خان المدفون فى مصر؟.. محمد عفيفى يجيب لـ"الشاهد"

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية