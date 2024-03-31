محمد عفيفى لـ"الشاهد": الجدل حول استخدام اللغة العامية بالحشاشين أمر مبالغ فيه

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن المساحة التي يتحرك فيها الفنان الذي يقدم العمل التاريخي كبيرة، وحتى بالنسبة لكاتب الرواية التاريخية، بسبب أن هناك فترات وجوانب بالتاريخ مسكوت عنها سواء بقصد أو تهميشها.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": أن هذه الفترات تفتح مجال كبيرًا للإبداع للكاتب والمخرج، وهنا يأتي أهمية الورشة الخاصة بالعصف الذهني للعمل الدرامي التاريخي.

وأشار، أن هناك ضوابط لخيال صناع العمل التاريخي، فلا نستطيع تغير الثوابت والحقائق، أو سرد شخصيات لم تكن موجودة في العصر الذي يحكى عنه.

ونوه، أن الجدل حول مسلسل الحشاشين أرى أنه مبالغ فيه، خاصة فيما يخص اللغة، فهدفي هو إيصال الرسالة عن طريق اللغة، وبالتالي فهي وسيط لنقل الهدف للمتلقي، فالبعض طالب بأن تكون اللغة في المسلسل لابد أن تكون فصحي، ولكن بأي فصحى "قرشية" أم فصحى القرن الأول الهجري.

وتابع، أن البعض قال أن العامية المصرية الشديد سيجعل من الصعب على المتلقي في بلاد المغرب والخليج أن يتابع المسلسل، وهذا أمر خاطئ، أن العامية المصرية كادت أن تصبح اللغة العربية العربية المعاصرة.

وأردف، أن الدراما الإيرانية التي كانت تقدم لنا كانت تصدر لنا بلغة شامية، ولم نجد هذا الجدل، وبالتالي الهدف النهائي هو الوصول بالرسالة للمتلقي بشكل بسيط.

تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين:

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال.