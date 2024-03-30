السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: متظاهرو تل أبيب هددوا باقتحام الكنيست ويشعلون الإطارات أمام وزارة الدفاع

مظاهرات تل أبيب
مظاهرات تل أبيب

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" دانا أبو شمسية، إن المتظاهرون بتل أبيب، أشعلوا الإطارات والأخشاب بالطرق من أجل منع الوصول لوزارة الدفاع، كما أن هناك مواجهات ضارية في تل أبيب، حيث هددوا بالمشي على الأقدام للكنيست واقتحامه للضغط على الحكومة الإسرائيلية.

ونوهت بأن الضغوط من قبل عائلات المحتجزين، دفعت بنيامين نتنياهو لإرسال وفد للقاهرة من أجل التفاوض من جديد لتقليل الشحن بالشارع الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الوفد الإسرائيلي الذي سيذهب إلى القاهرة سيقتصر دوره على السماع فقط، ولا يحق له أخذ أي قرار بشأن مفاوضات تخص هدنة أو صفقة لتبادل المحتجزين.

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