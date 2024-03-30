السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث فتح لـ"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يرى أنه فوق القانون الدولى

عبد الفتاح دولة
عبد الفتاح دولة

قال عبد الفتاح دولة، متحدث حركة فتح الفلسطينية، إن بنيامين نتنياهو لا يهتم بأي قرارات دولية أو شهداء تسقط، كل ما يهمه فقط هو كيفية التمسك بكرسي السلطة.

ونوه، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن نتنياهو ماض في حربه على قطاع غزة، ولابد من ترجمة كل القرارات الدولية على أرض الواقع.

وأشار إلى أن بنيامين نتنياهو يرى أنه فوق القانون الدولي، مؤكدًا أن المجتمع الدولي عليه مسئولية كبيرة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، الذي يواجه الإبادة الجماعية.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية، لديها القدرة على إيقاف البطش الذي يفرضه نتنياهو، من خلال إيقاف إرسال السلاح للحكومة المتطرفة والذي يقتل العشرات يوميًا به.

متحدث فتح القاهرة الإخبارية القانون الدولي فتح الفلسطينية حركة فتح نتنياهو

مواد متعلقة

دانا أبو شمسية: مظاهرات اليوم فى إسرائيل هى الأكبر منذ السابع من أكتوبر

أستاذ علوم سياسية: ليس لإسرائيل أى خيارات بسبب التخبط فى الحكومة المتطرفة

القاهرة الإخبارية: متظاهرو تل أبيب هددوا باقتحام الكنيست ويشعلون الإطارات أمام وزارة الدفاع

حتى لا تتكرر شخصية مايان السيد.. تأثير العنف على زيادة الإصابة بـ"اضطراب ثنائي القطب"

واحد من الناس| الحاجة نوفا تأسر قلوب المشاهدين: "نسأل من الله الستر"

القاهرة الإخبارية تعرض صورًا مباشرة لمظاهرات شرسة بتل أبيب "تشابك بالأيدى وحرق للشوارع"

مراسلة القاهرة الإخبارية: مواجهات واسعة فى تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين

إعلام إسرائيلى: رئيس الأركان الأمريكى يُعرب عن إحباطه لعدم وجود خطط لدى إسرائيل

الأكثر قراءة

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

مسلسل حق عرب الحلقة 20.. علي شقيق السويركي يتبرأ من عرب ويتلقى إهانة بسبب عمل أمه

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية