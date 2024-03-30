متحدث فتح لـ"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يرى أنه فوق القانون الدولى

قال عبد الفتاح دولة، متحدث حركة فتح الفلسطينية، إن بنيامين نتنياهو لا يهتم بأي قرارات دولية أو شهداء تسقط، كل ما يهمه فقط هو كيفية التمسك بكرسي السلطة.

ونوه، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن نتنياهو ماض في حربه على قطاع غزة، ولابد من ترجمة كل القرارات الدولية على أرض الواقع.

وأشار إلى أن بنيامين نتنياهو يرى أنه فوق القانون الدولي، مؤكدًا أن المجتمع الدولي عليه مسئولية كبيرة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، الذي يواجه الإبادة الجماعية.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية، لديها القدرة على إيقاف البطش الذي يفرضه نتنياهو، من خلال إيقاف إرسال السلاح للحكومة المتطرفة والذي يقتل العشرات يوميًا به.