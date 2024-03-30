السبت 30 مارس 2024
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أستاذ علوم سياسية: ليس لإسرائيل أى خيارات بسبب التخبط فى الحكومة المتطرفة

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه ليس لإسرائيل أي خيارات بسبب التخبط في الحكومة المتطرفة والشارع الإسرائيلي الذي يضغط بضرورة إبرام صفقة تبادل للمحتجزين.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، لن تجرؤ إسرائيل على دخول رفح بشكل عسكري، بسبب الخلافات بين نتنياهو والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول إرهاب إسرائيل للتراجع عن فكرة دخول رفح عسكريًا من خلال ورقة الدعم العسكري والأسلحة، بالإضافة إلى المظاهرات التي تشتد في تل أبيب.

ونوه بأن الداخل الإسرائيلي مذبذب ومتهلهل، مؤكدًا أن اعتماد إسرائيل القوة العسكرية في غزة من أجل حفظ ماء الوجه، وإخفاء الفشل الذي يواجهونه في القطاع.

استاذ علوم سياسية الدكتور طارق فهمي القاهرة الإخبارية رفح الداخل الإسرائيلي

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