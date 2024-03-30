واحد من الناس| الحاجة نوفا تأسر قلوب المشاهدين: "نسأل من الله الستر"

لمس الإعلامي عمرو الليثي، قلوب المشاهدين بسبب حلقة اليوم من برنامج “واحد من الناس”، بعدما عرض قصة سيدة تدعى "نوفا عبد السلام"، والتي تساعد مع زوجها في المعيشة.

الحاجة "نوفا"، أم لثلاثة أطفال، تعاني من ضيق المعيشة بسبب الإيجار المتراكم قائلة:"الحمد لله نسأل من الله الستر وراضية بالحال"، حيث كانت أحد ضيوف برنامج “واحد من الناس”، والمُذاع على فضائية الحياة.

ساعدها الإعلامي عمرو الليثي، بمبلغ 5000 جنيه، لترد الحاجة نوفا:"الحمد لله جت في وقتها"، مؤكدة أن كل ما تحلم به البركة وتربية الأطفال تربية جيدة.

من جانبه قال الإعلامي عمرو الليثي، أن الدرس المستفاد من حلقة اليوم هو الرضا بالحال، مطالبًا أصحاب الخير بضرورة التحري عن الناس العفيفية الذي ينطبق عليهم الآية الكريمة "يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف".