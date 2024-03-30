الأحد 31 مارس 2024
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محمد عفيفى لـ"الشاهد": استعادة الماضى لا تتم بشكل كامل كما يعتقد البعض

محمد عفيفي
محمد عفيفي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن مصدر الخلاف على الحقيقة التاريخية الواحدة، هو أن التاريخ حدث في الماضي، وعند محاولة الاستعادة نجد مؤرخين يتجاهلون بعض الفترات أو تهميشها، وبالتالي لا نستطيع استعادة الماضي كله.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنني دائمًا أقول لطلابي، إن هناك دائمًا في اختلاف في الروايات التاريخية، لذلك لا توجد حقيقة تاريخية واحدة، واستعادة الماضي مرة أخرى لا تتم بشكل كامل كما يعتقد البعض.

ونوه بأن هناك فصلا في النقد التاريخي ما يسمى "الحكي والحكاية وإعادة الحكي"، فهناك مسافات بين الثلاث كلمات، وبالتالي سنجد اختلافات من شخص لآخر، لذا فلا نجد حقيقة تاريخية واحدة.

وأشار إلى أن الكاميرا تصور شيئا في الدراما وبالتالي فلدينا القدرة على تسليط الضوء على جانب معين، ففي المقابل نجد جوانب أخرى مخفية وهذا أمر وارد في السردية التاريخية.

تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين:

وانطلقت اليوم السبت أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج الشاهد، تحت عنوان شهادات خاصة على “الإخوان - الحشاشين”، للدكتور محمد الباز على قناة extra news. 

ويكشف "الباز" في الموسم الجديد ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على تاريخ طائفة “الحشاشين”، كجماعة دموية قتالية وأوجه الشبه بينها وبين جماعة الإخوان الإرهابية في الأهداف والنوايا، التي تحرض على العنف والقتل وسفك الدماء.

برنامج الإخوان – الحشاشين الشاهد الدكتور محمد عفيفي الدكتور محمد الباز محمد الباز

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