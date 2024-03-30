محمد عفيفى لـ"الشاهد": نتعامل مع الدراما التاريخية على أنها وثائقية وهذا خاطئ

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن في ذهن المشاهد العربي والمصري على وجه الخصوص، لديه مشكلة في السردية التاريخية، وهذا بسبب عدم وجود حتى وقت قريب مايسمى "العمل الوثائقي".

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أننا كنا نتعامل مع الدراما التاريخية في الدراما أو السينما على أنها وثائقية، حتى إن البعض يعتقد أن أحمد مظهر هو صلاح الدين الأيوبي، وهذا بسبب عدم الاهتمام بالمواد الوثائقية.

وأشارإلى أن هذا الأمر أضر كثيرًا بالدراما التاريخية، حيث كنا نتعامل مع العمل الدرامي التاريخي بأنه وثائقي، وسيأخذ وقتا من أجل الفصل في عقلية المتلقي، فالدراما التاريخية عمل روائي، فالتعامل مع الدراما التاريخية بشكل وثائقي في الماضي كان سببه غياب العمل الوثائقي.

وتابع، أن هناك أشياء يجب على كاتب السيناريو والمخرج أن يراعوها، مثل الملابس والمناخ وعكس روح العصر التاريخي، فهذا يساهم في جذب اهتمام المشاهد بالعمل الدرامي التاريخي.

ونوه بأننا نحتاج مع العودة التاريخية للدراما المصرية التاريخية، بضرورة الاهتمام بورشة العمل، والتي تتمثل في ورشة العصف الذهني، حيث تضم أثريا من أجل كتابة الأحداث بشكل تاريخي مدروس، وورشة أخري تهتم بشكل كبير بالملابس وروح العصر التاريخي.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال.