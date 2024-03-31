الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" سبب نقص الأدوية فى العالم

الدكتور معين الشريف
الدكتور معين الشريف

قال الدكتور معين الشريف، خبير في القطاع الدوائي، إن الأسباب وراء نقص الدواء في العالم، يرجع لنقص المواد الخام في الكثير من الدول.

وأشار الشريف، خلال مداخلة  لبرنامج المراقب، والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعاني بسبب القوانين الصعبة الخاصة بشركات الأدوية، مؤكدًا أن النقص في الأدوية سببه عدم وجود التمويل اللازم لإنتاج الدواء.

ونوه، بأن تغير أسعار الدواء من الأمور الصعبة، والبقاء على نفس السعر بعد 40 سنة أمر أصبح مكلفًا بالنسبة للشركات سواء الصغيرة والكبيرة.

وتابع، أن في المنطقة العربية نجد مرونة فيما يخص شركات الأدوية، مؤكدًا أنه يمكن زيادة الاستثمارات في مجال الأدوية من زيادة الإبحاث.

الأدوية الدكتور معين الشريف القاهرة الإخبارية المنطقة العربية أسعار الدواء الاتحاد الأوروبي

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