مستشار سابق لمشروع نوسانتارا: مكان العاصمة الجديدة لإندونيسيا ملائم من الناحية البيئية

قال الدكتور أمير خير الله، مستشار سابق لمشروع نوسانتارا، إن هناك كان الكثير من المدن المقترحة لاستقبال العاصمة الجديدة في إندونيسيا، وهي بعض المدن النموذجية كبدائل للمكان المقترح النهائي لنقل العاصمة الجديدة، لكن الحكومة اختارت ودرست الأماكن المقترحة.

وأضاف "خير الله"، خلال مداخلة ببرنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية منى شكر، أن اختيار مكان العاصمة الجديدة جاء بقرار من الحكومة الحالية ووجهة نظرها، فهذا المكان الجديد الخاص بالعاصمة الجديدة كان ملائما من الناحية البيئية، ويمكن بناء مدينة ذكية على أرضها وبالقرب من موقع العاصمة القديمة، وتعتبر في منتصف البلاد.

وتابع: "يمكن القول إن جاكرتا في الجانب الغربي من إندونيسيا، لكن نوسانتارا تتميز أنها تقع في منتصف دولة إندونيسيا، وبالتالي لها موقع متميز في منتصف البلاد، وهذه هي الاعتبارات الأساسية لاختيار الموقع، لكن في الماضي خلال الرئيس السابق كان يخطط لنقل العاصمة من جاكرتا إلى بالقرب من المكان الحالي".