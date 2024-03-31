حزب الشعب الجمهوري المعارض يتفوق على حزب العدالة والتنمية بانتخابات البلدية بتركيا

قال عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية، إن حزب الشعب الجمهوري المعارض يتفوق على حزب العدالة والتنمية، الأمر الذي لم يحدث منذ زمن بعيد.

ونوه، أن حزب الشعب الجمهوري لديه 37 ونصف بالمائة مقابل 36.5 لحزب العدالة، كما أن حزب الشعب الجمهوري فاز بـ 35 بلدية، مقابل 25 لحزب العدالة والتنمية.

وأشار، أن حزب الشعب الجمهوري نفسه لم يكن يتوقع هذه النتائج التي تعتبر أمر جديد على الحياة السياسية في تركيا منذ 22 عامًا.

وتابع، أن الناخب التركي وجه رسالة شديدة اللهجة لحزب العدالة والتنمية بأنهم أصبحوا على المحك، إذا لم يتم إتخاذ إجراءات خاصة لنمو الاقتصاد التركي.